Udinese, Larsen: «Vi spiego a cosa pensavo prima del fallo di mano»

Jens Stryger Larsen, difensore dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dell’episodio da rigore contro il Milan:

«A Milano pensavo che sul cross di Rebic fossi stato toccato un po’ sulla schiena e ho commesso un grande errore, la squadra aveva fatto una bellissima partita e io ho sbagliato all’ultimo secondo, mi è dispiaciuto tantissimo per la squadra.

È stato un momento molto difficile per me ma il calcio è anche questo, per fortuna c’è stata un’altra partita, dopo pochi giorni, contro il Sassuolo per riscattarmi. I tifosi, in quell’occasione, hanno fatto una cosa bellissima con quello striscione a me dedicato e questo mi ha toccato molto il cuore».