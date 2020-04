Twitter: 2 aprile 2011, Pato e il 3-0 all’Inter – VIDEO

Esattamente nove anni fa il Milan demoliva l’Inter per 3 a 0. In gol Alexandre Pato che con una doppietta trascinò i rossoneri

Esattamente nove anni fa il Milan demoliva l’Inter per 3 a 0. In gol Alexandre Pato che con una doppietta trascinò i rossoneri alla vittoria. L’ultima rete fu, invece, di Antonio Cassano su rigore in chiusura di partita. Il Milan, attraverso un Tweet, ha voluto ricordare quel fantastico derby sulla via per il primo scudetto di Massimiliano Allegri: