Tuttosport: Thiago Silva no, con due milioni ti assicuri un altro difensore

Tuttosport: dIfficile il ritorno di Thiago Silva al Milan. Con due milioni i rossoneri potrebbero strappare Kilian ad un club tedesco

Il ritorno di Thiago Silva al Milan difficilmente si dovrebbe concretizzare, anche se l’agente del brasiliano avrebbe tenuto aperto ancora un piccolo spiraglio ai rossoneri.

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi potrebbe optare per un’altra soluzione per rinforzare il reparto difensivo: si tratta di Luca Kilian, classe 1999 del Paderborn. Nel suo contratto ci sarebbe una clausola di soli due milioni che lo libererebbe.