Tuttosport- Rivoluzione Milan, incertezza anche su rinnovo Ibra

Tuttosport, la rivoluzione Milan tocca da vicino anche Ibrahimovic ed il suo rinnovo contrattuale, ad ogni modo situazione in evoluzione. Il quotidiano sottolinea come il probabile addio di Maldini e Boban possa stravolgere completamente ogni certezza.

RAIOLA IN ATTESA- Raiola intanto rimane in attesa ma secondo il quotidiano potrebbe uscire indispettito da tutta questa situazione, ancora chiaramente in continua evoluzione come sopra riportato.