Tuttosport: «Pure Alessio Romagnoli resta in attesa»

Tuttosport: mercoledì 20 maggio, non solo Donnarumma, il Milan dovrà mantenere un occhio di riguardo anche alla situazione Romagnoli

«Pure Romagnoli resta in attesa» – è questo il titolo che l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina riporta nella pagina dedicata ai rossoneri. Il contratto di Alessio Romagnoli scadrà il 30 giugno 2022.

In questo momento il rinnovo non è una priorità, visto che ci sarebbero altri contratti su cui discutere, come quello di Gianluigi Donnarumma. Fondamentale, però, sarebbe non aspettare troppo per evitare di trovarsi nella situazione identica del baby portiere classe ’99, ma soprattutto per non trovarsi nella morsa di Mino Raiola.

Su Romagnoli, inoltre, ci sarebbero due top club europei che sarebbero disposti a tutto pur di acquistarlo: il Barcellona e la Juventus. La prima offrirebbe un contratto a 4 milioni di euro netti al giocatore e offrirebbe ai rossoneri 30 milioni di euro più il cartellino di Todibo o Emerson; mentre la seconda verserebbe la stessa cifra più quello di Rugani, ma la società di Via Aldo Rossi vorrebbe Demiral.