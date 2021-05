Tuttosport – Milan, niente Donnarumma bis: al via le trattative per i rinnovi

Il Milan non vuole ripetere l’esperienza fatta quest’anno con Donnarumma e comincia a muoversi per i contratti in scadenza l’anno prossimo

Il Milan si muove per i contratti in scadenza nel 2022. Il club rossonero non vuole ripetere l’esperienza fatta durante quest’anno con le telenovelas per Donnarumma e Calhanoglu ed ha già avviato i contatti per i rinnovi di vari giocatori. Ecco le ultime riportate da Tuttosport.

I tre nomi sono quelli di Kessiè, Calabria e Romagnoli. Per l’ivoriano ci sarà da trattare vista l’alta richiesta di 5 milioni di ingaggio, mentre il terzino chiede solo un adeguamento a 2 milioni rispetto all’1.1 che guadagna attualmente. Per il capitano il discorso è un po’ diverso, dato che è già uno dei giocatori più pagati in rosa. La dirigenza non gli metterà davanti le stesse condizioni, ma lui vuole comunque restare in rossonero, dato importante per avviare le trattative.