Tuttosport, Calhanoglu: è Juve-Inter. Paratici in vantaggio su Marotta mentre il giocatore continua a non rinnovare a causa del disaccordo economico che continua a distanziare le parti tra domanda ed offerta.

CONTRATTO IN SCADENZA- “Calhanoglu, è Juve-Inter”. E ancora: “Il trequartista continua a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Paratici in vantaggio su Marotta”. Così il quotidiano piemontese di questa mattina in prima pagina, con il duello tra i due club rivali descritto nel dettaglio mentre le parti lavorano per trovare un’intesa che farebbe felici anche i tifosi, sicuramente contrariati ad un passaggio dalla sponda nerazzurra o addirittura bianconera.