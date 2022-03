Tanti i messaggi per Mihajlovic dopo il suo annuncio, ecco anche le parole di Sabatini a La Gazzetta dello Sport

Dopo l’annuncio in conferenza di Sinisa Mihajlovic, tanti i messaggi arrivati dal Mondo dello Sport e non solo. Ha parlato anche Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Sono distrutto, sapevo da un po’ di tempo di questa nuova fase. Ci siamo parlati e combatterò insieme a lui. Non mollo io come non molla lui, figuriamoci. Gli ho detto di rimettersi l’elmetto e vincere ancora una volta. Reagirà perché è molto incazzato. Ora la squadra dovrà unirsi come fatto in passato, ma per questo non ho dubbi».