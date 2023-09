Turnover Milan: così Pioli pensa di fare ruotare il centrocampo per i prossimi impegni

Il Milan si prepara ad un tris di partite tra Serie A e Champions League. Così Pioli pensa di far ruotare il centrocampo

come riportato da Calciomercato.com per l’interpretazione tattica della partita di domani contro la Lazio , Pioli ha scelto di confermare Adli come play con Loftus-Cheek e Reijnders a dargli manforte nella fase senza palla. In Champions League contro il Borussia Dortmund sarà Musah l’incaricato a giocare davanti alla difesa con la chiara intenzione di dare più intensità e muscoli alla mediana in una gara che sarà caratterizzata da ritmi molto elevati. Infine Pobega che verosimilmente farà rifiatare uno tra Reijnders e Loftus-Cheek nell’insidiosa gara contro il Genoa in programma tra otto giorni.