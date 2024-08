Turco Milan Futuro, UFFICIALE il trasferimento: il Salisburgo lo saluta così! Il messaggio – FOTO

Turco Milan Futuro, UFFICIALE il trasferimento: il Salisburgo lo saluta così! Il messaggio del club austriaco – FOTO

Nelle scorse ore Nicolò Turco è stato annunciato come nuovo acquisto del Milan Futuro. L’attaccante classe 2004 con un passato alla Juventus, si è trasferito in prestito con opzione per il riscatto dal Salisburgo. Il club austriaco, dopo l’ufficialità dell’operazione con i rossoneri, ha mandato un messaggio sui social al calciatore per auguragli buona fortuna.

OFFICIAL: Nicolo Turco leaves Salzburg and moves to @acmilan on loan for the season!



All the best in Italy, Nicolo! 🔴 pic.twitter.com/mZZZ1b9Uaa — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) August 29, 2024

IL MESSAGGIO – «UFFICIALE: Nicolò Turco lascia il Salisburgo e si trasferisce in prestito al Milan per una stagione!

Buona fortuna in Italia, Nicolò!»