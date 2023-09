Turchia Italia U21, formazioni ufficiali: la decisione su Colombo

Turchia ed Italia U21 stanno per scendere in campo adesso per le qualificazioni all’europeo di categoria: le formazioni ufficiali

L’Italia U21 di Nicolato affronta la Turchia in questo match valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Fischio d’inizio alle 18:30. Ecco le formazioni con le quali le due squadre scenderanno in campo.

Turchia (4-4-2): Alemdar; U. Yildiz, Saatci, Bayram, Ozcan; K. Yildiz, Tiknaz, Elmaz, Potur; Destan, Yardimci. Ct: Levent Surme.

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggieri; N’Dour, Prati, Casadei; Miretti; Baldanzi, Esposito. Ct: Carmine Nunziata.

Soltanto panchina per i due giovani di proprietà del Milan, Colombo e Nasti.