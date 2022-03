Tudor attacca: «Partita falsata dall’arbitraggio»

Il tecnico del Verona Tudor si è scagliato contro l’arbitraggio della gara persa contro il Napoli: le sue dichiarazioni polemiche

Igor Tudor ha parlato a DAZN dopo Verona-Napoli.

«Loro hanno fatto una bella partita, sono stati più bravi. Noi abbiamo avuto un po’ di problemi con gli infortuni questa settimana. Non è bastato quel che abbiamo messo in campo. Dobbiamo dare di più, oggi non è successo. Mi dispiace solo per il rosso a Ceccherini, che per me non esiste e io penso che stavamo ribaltando la partita. L’arbitro ci ha tolto questa possibilità».