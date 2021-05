Trezeguet esalta il Milan: «Vittoria meritata, la Juve non ha gestito bene»

David Trezeguet ha parlato della gara tra Juve e Milan, elogiando il Milan e sottolineando vari aspetti del momento dei bianconeri

David Trezeguet ha parlato nel corso di una diretta sul canale Twitch della Juve, provando ad analizzare il momento che stanno vivendo i bianconeri ed elogiando il Milan dopo la vittoria di ieri. Le parole dell’ex attaccante juventino.

MILAN – «Una sconfitta pesante, meritata dal Milan per quello fatto, evidentemente la Juve non l’ha gestita nel miglior modo. Era una partita che si sarebbe dovuta gestire in modo diverso dentro il campo: i leader devono uscire fuori e dare la giusta tranquillità. Non è normale che, nel primo tempo, Ronaldo e Morata abbiano fatto un tocco in 25 minuti.».