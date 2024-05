Trevisani scettico sul Milan: «Non mi sembra ci sia uno scenario per ripetere quello che ha fatto Pioli». Le parole del giornalista

Il telecronista Riccardo Trevisani ha commentato a Cronache di Spogliatoio le prossime stagioni del Milan col nuovo allenatore.

PAROLE – «Oggi, a proposito di social, vedevo qualche spunto di Twitter di gente che rimaneva sorpresa del fatto che io ho detto a teatro che secondo me il Milan nel prossimo quadriennio non farà due secondi posti o un primo posto. Ma io lo penso, non è una gufata, penso che per quello che sto vedendo, nelle movenze societarie, nelle scelte di mercato, nelle scelte dell’allenatore, non mi sembra uno scenario in cui sia facile ripetere quello che ha fatto Pioli. Tutto qua».