Trevisani: «Pioli ha valorizzato i giocatori, la squadra è costruita bene»

Riccardo Trevisani ha parlato a Sky Sport del lavoro di Pioli e di come sia riuscito a valorizzare i calciatori in rosa

Il noto telecronista Riccardo Trevisani, intervenuto ieri sera nel post gara di Milan-Sparta Praga, ha sottolineato il lavoro di Pioli in quest’ultimo periodo: «Quando Pioli è arrivato i giocatori valevano tutti meno di quanto valgono oggi. Ad esempio che Rafael Leao potesse fare così la differenza non era per nulla scontato, così come Calhanoglu, il quale è cresciuto in maniera esponenziale».

«Anche le cosiddette seconde linee – continua Trevisani – stanno dando un grandissimo contributo, come Brahim Diaz e Saelemaekers. Ciò dimostra che il Milan è una squadra costruita bene e che sa giocare un bel calcio.»