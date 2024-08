Trevisani: «Milan squadra completamente scollegata». Poi PUNGE la tifoseria e DIFENDE Pioli: le sue parole

Intervenuto nel corso di Pressing Riccardo Trevisani ha parlato così del Milan dopo il ko di Parma. Le sue dichiarazioni.

ZAZZARONI – «Era completamente scollegata la squadra. Alcuni facevano delle cose, altri ne facevano delle altre. Chi attaccava, chi difendeva, chi accorciava…ognuno andava per conto proprio. La palla che perde Leao sul gol del 2 a 1 la perde ad 80 metri dalla porta, e il giocatore del Parma va 60 metri da solo e serve l’assist a Cancellieri. Non ha funzionato sostanzialmente niente. La cosa che mi viene da ridere che quando l’anno scorso leggevamo tutti i piolisti out, social e tutto il resto, si vedevano delle cose nel Milan che non funzionavano: troppe ripartenze subite, troppi gol subiti, Chukwueze in panchina, la squadra che attaccava in maniera scoordinata e scriteriata. Abbiamo rivisto esattamente le stesse cose cambiando Pioli. Quindi vorrei dire a tuti quelli che attaccavano Pioli: qual’era il problema? Forse, non era Pioli. Quello che è arrivato, probabilmente, non è meglio di Pioli»