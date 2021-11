Trevisani: «Milan fuori dalla Champions? Assolutamente no, mi rifiuto»

Riccardo Trevisani, ospite ai microfoni di Radio Rossonera, ha parlato anche della situazione europea del Milan. Ecco il suo pensiero

«I rossoneri per fare la Champions League hanno dovuto fare 78 punti e un campionato straordinario. Non arrivavano lì da sette anni, da quella figuraccia con l’Atletico Madrid, e adesso mollano il colpo così facilmente? Assolutamente no, mi rifiuto pensare anche solo per un momento a questo. La squadra del Cholo è battibile, a Milano ha vinto in modo indecoroso. Una vittoria in Spagna, sperando nella sconfitta del Porto, riaprirebbe tutto: perché il Liverpool verrebbe a San Siro con le marchette».

