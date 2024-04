Trevisani incoraggia Chukwueze: «Se fossi in Pioli gli farei giocare più dei 14 minuti dell’andata»

Trevisani commenta l’esclusione di Chukwueze: «Se fossi in Pioli gli farei giocare più dei 14 minuti dell’andata». Le parole del giornalista

Il telecronista Trevisani ha commentato a Fontana di Trevi le ultime prestazioni di Chukwueze, dando un suggerimento a Pioli per Roma Milan.

PAROLE – «Chukwueze è on fire, è nel momento migliore della stagione, se fossi Pioli studierei un sistema per metterlo contro la Roma. Ha cambiato la partita contro la Roma all’andata, ha portato il Milan al livello che avrebbe dovuto avere dall’inizio. Non so quale sia il modo corretto, se fargli fare mezz’ora o dall’inizio, ma deve giocare sicuramente di più dei 14 minuti dell’andata.

Nessuno qui ha mai detto che è scarso, io ho detto che i soldi che hanno messo per lui li avrei messi per Okafor, perché è un giocatore fortissimo. Chukwueze è un buon giocatore, ma attualmente non vale quei soldi, questo dicevo. Nel quadro complessivo ha giocato 1300 minuti e ha fatto 3 gol: vi sembra la stagione adatta per dire che vale tutti quei soldi? No, non è così. Chukwueze è un giocatore di colpi, che ha dribbling, che ha anche tiro, e deve fare molto più di così per valere la cifra che è stato pagato».