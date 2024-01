Traorè Milan: la Roma lavora per anticipare i rossoneri, la mossa dei giallorossi

Traorè Milan: la Roma lavora per anticipare i rossoneri. Il futuro del centrocampista ex Sassuolo guarito dalla malaria

Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, il Napoli lavora per chiudere velocemente la trattativa per Hamed Junior Traorè anche per anticipare il calciomercato Milan e Napoli.

I contatti tra le parti si sono intensificati con il club giallorosso che starebbe parlando con il gli agenti in queste ore