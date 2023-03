Mike Maignan torna titolare in Champions League nel match Tottenham-Milan. Non giocava in Europa da quasi 6 mesi

Mike Maignan ritrova la titolarità in Champions League nel match Tottenham-Milan. I rossoneri ritrovano il loro portiere anche in Europa dopo il rientro in campionato nelle ultime gare.

Il francese non giocava una gara europea dal match del 14 settembre a San Siro contro la Dinamo Zagabria.