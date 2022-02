Tottenham, Conte sicuro: «Kulusevski può fare anche il terzino»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Tottenham Conte ha parlato dell’arrivo agli Spurs di Kulusevski, esterno accostato anche al Milan a gennaio

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di FA Cup contro il Brighton ha parlato dell’arrivo a Londra di Dejan Kulusevski.

LE PAROLE – «Kulusevski è un buon giocatore, molto giovane e di grande talento. Può giocare sia come numero 9 che come 10, ma ha anche il potenziale per giocare da terzino. Ha buone qualità».