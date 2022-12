Tottenham, Conte elogia Kane: «Per noi è molto importante»

Antonio Conte, tecnico del Tottenham prossimo avversario del Milan in Champions League, ha elogiato Harry Kane

Intervistato da Amazon Prime, Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha dichiarato:

«Harry Kane? Aveva un programma da seguire dopo la Coppa del Mondo ed è stato bravo. Conosce la sua importanza per noi, la sua personalità, il suo carattere. Per noi è un giocatore importante e sono felice che abbia segnato oggi. Lotta Champions? Bisogna cambiare molti aspetti per diventare un vincitore. Nelle prime quattro ora non ci sono Chelsea, Liverpool o Manchester United. Stiamo parlando di grandi club».