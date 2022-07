Torino, Vagnati dopo la lite con Juric: «Tutto chiarito, è un grande»

Torino, Vagnati fa pace con Juric: «Lite finita, è un grande e ci siamo abbracciati». Le parole del direttore sportivo granata

Il direttore sportivo del Torino Vagnati è intervenuto per spiegare le cause e le conseguenze della lite avvenuta con Juric. Le parole a Sky Sport 24.

LE DICHIARAZIONI – «C’è stata una discussione, non è bella cosa da vedere. Quanto due persone ci tengono particolarmente a fare cose in un certo modo succedono anche queste cose. Giustamente il mister vorrebbe giocatori il prima possibile, io e la società stiamo cercando di fare il possibile in una situazione difficile di mercato difficile. Porteremo i giocatori di cui il mister e la squadra hanno bisogno. Ci siamo abbracciati, la lite è finita. Ci siamo detti quello che dovevamo dire. Siamo due persone vere e anche grazie a queste liti si può ripartire per fare le cose migliori. Sarà un nuovo punto di partenza. Abbiamo un grande allenatore e cercheremo di fare il prima possibile le cose che sono giuste. Dobbiamo prendere giocatori importanti e giusti»