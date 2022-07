Torchia (ag. Rugani): «Dybala è disoccupato e sinceramente non me lo aspettavo». Le parole del procuratore del difensore bianconero

Davide Torchia, procuratore di Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni di JuventusNews24 della situazione del suo assistito e non solo. Ecco le sue parole su Paulo Dybala:

«Sinceramente no, ma come non me lo aspettavo per Belotti o Bernardeschi. Ma non è una colpa del giocatore, semplicemente le società hanno problemi economici e devono prima pensare a sfoltire. Parliamo comunque di un giocatore molto forte. Si è discusso tanto di Inter, ma i nerazzurri attualmente non hanno pochi attaccanti e giustamente se non parte qualcuno non possono acquistare, devono fare in modo che quadrino i conti. E’ un ragionamento giusto. La cartolina del momento, in ogni caso, dice che Dybala è disoccupato. Non mi piace usare questo termine, magari offensivo per qualcuno, ma la situazione è questa».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24