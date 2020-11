Top 11 giocatori in scadenza, presenti Donnarumma e Calhanoglu

Transfermarkt ha pubblicato la sua Top 11 dei giocatori prossimi alla scadenza di contratto, inserendo anche Donnarumma

Il noto sito Transfermarkt ha pubblicato la sua Top 11 dei giocatori in scadenza di contratto nel 2021 ed in questa formazioni sono presenti Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. I due rossoneri sono in piena trattativa con la dirigenza rossonera, anche se per il turco la situazione appare un po’ più complessa da risolvere.

In questa lista figurano anche il napoletano Hysaj, Sergio Ramos, Alaba, Bernat, Wijnaldum, Di Maria, Depay, Aguero ed ovviamente Lionel Messi.