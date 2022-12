Tonali su Leao: «Deciderà Rafa quello che deve fare, ma sappiamo che è un fenomeno». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni dei vari broadcaster presenti nel ritiro rossonero a Dubai di Rafael Leao. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

«Rafa sappiamo che ha delle altre qualità rispetto alle mie e di Isma. La storia è la stessa, ma con delle basi diverse. Deciderà Rafa quello che deve fare. La sta vivendo bene e serenamente questa stagione, non deve pensare a molte cose. Bisogna solo andare avanti e giocare questa stagione. Io non posso entrare nella sua testa e cambiargli le idee. Solo lui sa qual è la strada migliore per lui, se rimanere qui o decidere di prendere altre strade. Sappiamo che è un fenomeno e deve fare la scelta migliore per lui, prima che per noi»