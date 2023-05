Nazionale Tonali, cuore diviso a metà: la scelta del giocatore! Andrà con Mancini in Nazionale maggiore: una decisione sofferta

Sandro Tonali è stato costretto a scegliere. Nessuna notizia di mercato per lui, ma una questione legata alla Nazionale. Il giocatore è nella lista di Mancini per gli appuntamenti di Nations League, ma il cuore del rossonero era anche per l’Under 21. Lui che è stato capitano di questa formazione avrebbe voluto portare gli azzurrini a giocarsi il titolo di Campioni d’Europa.

O comunque entrare tra le prime quattro, per ottenere la possibilità di disputare i Giochi Olimpici nel 2024. Questo impegno, però, sarebbe durato fino all’8 luglio e non avrebbe iniziato il ritiro con il Milan dopo. Il club, cui è stata chiesta la disponibilità, ha spiegato che sarebbe stato meglio scegliere uno dei due. Per questo, Tonali sarà in Nazionale Maggiore con Mancini, mentre farà tifo per l’Under 21 da casa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.