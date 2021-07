Tonali, ora è ufficiale: la partenza equivale alla necessità di cambio passo per non essere più solo un valido sostituto a gara in corso

Tonali, ora è ufficiale: la conferma equivale alla necessità di cambio passo per non essere più solo un valido sostituto a gara in corso. Il Milan ne ha ufficializzato il riscatto dal Brescia, Gazzetta di questa mattina lo ricorda così.

UFFICIALE- “Tonali è ufficialmente al Milan fino al 2026”. E ancora: “Tonali è del Milan a titolo definitivo. Il giocatore ha firmato l’altro ieri. Contratto ormai depositato e primo allenamento. Davanti a sé, Sandro, avrà tempo di dimostrare le sue qualità”.