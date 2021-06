Tonali-Milan: chiusura in 48 ore, si lavora ai dettagli

Sandro Tonali è ad un passo dal riscatto. Il Milan sta lavorando con il Brescia per ultimare i dettagli, dopodiché il giocatore…

Conto alla rovescia per Sandro Tonali. La deadline per il diritto di riscatto del numero 8 rossonero, di proprietà del Brescia, scadrà infatti mercoledì. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Si lavora ai dettagli, perché il quadro sarebbe chiaro con Olzer pronto ad approdare alle Rondinelle. Se non vi saranno intoppi, tutto si definirà in 48 ore. Milan e Brescia potranno ad ogni modo continuare a trattare anche dopo la scadenza.