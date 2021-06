Calciomercato Milan, lunedì può essere il giorno di Tonali: i dettagli

Calciomercato Milan, Maldini ha risolto gli ultimi dettagli con Massimo Cellino, presidente del Brescia: lunedì la possibile chiusura

Calciomercato Milan, come riportato da Daniele Longo sono stati definiti oggi gli ultimissimi dettagli tra Milan e Brescia per il riscatto di Sandro Tonali: le due società avevano trovato nei giorni scorsi la quadra per uno sconto di 10 milioni, con il Milan che dopo i 10 versati l’estate scorsa per il prestito, ne verserà altri 15 tra riscatto e bonus invece dei 25 inizialmente pattuiti.

LUNEDI’ L’UFFICIALITA’ – Alle Rondinelle finirà anche il giovane Olzer: lunedì dovrebbe essere il giorno dell’ufficialità con Tonali che diventerà a tutti gli effetti un calciatore rossonero.