Tonali: «Mi da piacere essere diventato un punto di riferimento per il Milan». Le parole del centrocampista rossonero

Tonali ha parlato ai microfoni Sky Sport, Dazn, Mediaset e Gazzetta dello Sport del fatto di essere diventato un punto di riferimento per il Milan. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Mi fa piacere essere diventato un riferimento, ma non è solo merito mio ma della squadra. Stiamo facendo un percorso insieme al mister 3 anni fa, lui è il nostro trascinatore, ci dà equilibrio dentro e fuori il campo. Come sono cambiato? Sono arrivato che giocavo poco, adesso gioco. È cambiato questo. E la fiducia che ti dà il campo non te la dà nient’altro. Inutile parlare di cosa è cambiato fuori dal campo. Giocare è l’unica cosa che ti fa migliorare».