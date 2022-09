Sandro Tonali è stato intervistato da Mediaset nel postpartita di Salisburgo-Milan 1-1. Queste le sue dichiarazioni

«Oggi un po’ di stanchezza? Sì, può essere anche quello ma oggi prima di tutto abbiamo creato poco. Non abbiamo giocato come sappiamo fare noi. Nel momento in cui potevamo essere pericolosi abbiamo segnato»