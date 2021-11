Tonali: «Le offerte dei top club non mi smuoveranno, voglio restare qui»

Sandro Tonali ha parlato così del suo futuro e della possibilità di qualche offerta dei top club europei. Le sue parole

Sandro Tonali giura amore al Milan. Le sue dichiarazioni in una lunga intervista al Corriere dello Sport: «In caso di offerte importanti non cambierebbe nulla. So i sacrifici che ho fatto per arrivare qui e lasciare questa maglia sarebbe un errore. L’idea di diventare una bandiera mi piace. Sarebbe un sogno. Non è facile, devi diventare grande ovunque: in campo, a Milanello e fuori dal campo».»

