Tonali Italia, l’ex Milan è super contro Israele: «Prende il rigore dell’1-0 e la punizione del 2-0, è ovunque»

Tonali Italia, l’ex Milan è super contro Israele: voti in pagella altissimi per il centrocampista del Newcastle dopo la partita di ieri

Tonali è stato uno dei migliori in campo dell’Italia che ha vinto ieri sera per 4-1 contro Israele. L’ex centrocampista del Milan, ora al Newcastle, ha ricevuto voti altissimi in pagella.

GAZZETTA DELLO SPORT 8 – Contachilometri impazzito, prende il rigore dell’1-0 e la punizione del 2-0, avvia il 4-1, è ovunque. Perdonato dopo aver tirato un po’ addosso a Glazer

TUTTOSPORT 7 – Solito dinamismo, con un raggio di azione più avanzato per l’inserimento che gli frutta il rigore. Lucido anche nel dettare i passaggi