Tonali: «E’ bello fare il primo gol in Nazionale e vincere così, soffrendo e giocando. Nel gruppo c’è serenità e ci divertiamo». L’intervista

Tonali, ex centrocampista del Milan, ha commentato in un’intervista alla Rai la vittoria dell’Italia contro il Belgio in cui ha segnato il gol decisivo.

GOL E VITTORIA – «E’ bello fare e trovare il primo gol in Nazionale e vincere così. Abbiamo sofferto, giocato, dimostrato ancora una volta che ci giochiamo ogni partita, non la subiamo: è questo il nostro grande cambiamento. Poi è bello perché dentro al gruppo c’è molta serenità, fa bene in ogni allenamento, quando ci vediamo. Ognuno di noi non vede l’ora che arrivi il prossimo raduno ogni volta, appena finisce. Adesso c’è quella linea di stabilità, in campo ci divertiamo e fuori stiamo bene insieme»

IL GIOCO IN CAMPO – «Ogni partita è diversa. Oggi giocavamo contro una squadra molto forte. Abbiamo cercato i nostri spazi in partita, siamo partiti in un certo modoe alla fine gli spazi erano totalmente altri. Guardiamo sempre la partita e cerchiamo sempre le soluzioni dentro la partita. Abbiamo mantenuto la semplicità, nessuno si è inventato niente stasera. Facciamo sempre bene quel che dobbiamo fare. E’ il nostro gioco perché siamo bravi a fare questo».