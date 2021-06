Tonali e il Milan, cambia ancora la formula dell’operazione: la situazione

Tonali non è stato ancora riscattato dal Milan: i rossoneri hanno cambiato le carte in tavolo e servirà ancora del tempo per la fumata bianca

Tonali e il Milan, un matrimonio che ancora non si può celebrare dopo la prima stagione passata in prestito a Milanello dal classe 2000. Come riportato da Daniele Longo infatti, dopo aver raggiunto un accordo ad inizio della scorsa settimana sulla base di 15 milioni di euro più il cartellino di Olzer (rispetto ai 25 cash concordati l’estate scorsa), il Milan, dopo una serie di riflessioni interne, ha rivisto al ribasso l’offerta: 5-7 milioni di parte cash più il cartellino di Olzer.

LA CONTROPROPOSTA DI CELLINO – Il presidente del Brescia per chiudere la questione (ricordiamo che le Rondinelle dovrebbero ridare al Milan 5 milioni dei 10 già versati per il prestito in caso di non riscatto) ha chiesto oltre ad Olzer il cartellino di Lorenzo Colombo. Si lavora su un prestito biennale, una soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti in causa. La deadline è fissata per domani ma non è escluso che le parti la posticipino di comune accordo. Con Tonali che ha fatto già sapere di volere solo il Milan, in attesa della fatidica fumata bianca.