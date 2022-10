Sandro Tonali si è raccontato in un’ intervitsa alla rivista Icon. Ecco le parole del centrocampista rossonero

«Il prossimo obiettivo è confermare quello fatto l’anno scorso che è la cosa più difficile. Bisogna stare tutti quanti concentrati dentro il nostro sogno».

DA PICCOLO – «Fin da adolescente ho capito che, nonostante la famiglia e gli amici di sempre a Sant’Angelo Lodigiano in questo mondo ero da solo e dovevo imparare a gestirmi da solo»

SCUDETTO VINTO – «Dopo il derby abbiamo capito che era un anno diverso, che eravamo lì per meriti nostri e che non dovevamo più sprecare nessuna partita. Arrivati a quel punto è stato tutto più semplice. Per noi calciatori è stato molto più facile, anche se sapevamo di che dovevamo vincerle tutte. Ma quando preparavamo le partite in settimana ci accorgevamo di quanto eravamo carichi e perciò in campo le cose sono state molto semplici»