Tonali al Milan, questo il principale obiettivo di Gazidis

Portare Tonali al Milan è il primo obiettivo di Gazidis in vista della prossima stagione. Per riuscirci bisogna fare leva su un fattore

Sandro Tonali al Milan è il primo obiettivo di calciomercato stilato da Ivan Gazidis in vista della prossima stagione. Secondo quanto affermato da Tuttosport, il manager sudafricano avrebbe scelto proprio il metronomo del Brescia come rinforzo ideale, perfetto per il modello societario, del Milan che verrà. Giovane, dai costi salariali ancora ridotti, e dal potenziale incalcolabile. Ma c’è di più: a fare gola a Gazidis è anche la fede rossonera professata a più riprese dal classe 2000.

Al momento, visto anche il momento delicato in cui riversa il paese e soprattutto la città di Brescia, il Milan non ha formulato alcuna offerta ma già in passato è stato effettuato un sondaggio: cash più diverse contropartite (tra cui Plizzari) la richiesta di Cellino.