Tomori a Sky: «Concentrati solo sul campo, vinciamole tutte da qui ad ora»

Fikayo Tomori a Sky nel giorno di vigilia di Slavia Praga Milan, ritorno di Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

UMORE – «Siamo rilassati, sappiamo quello che dobbiamo fare. Ora lo stadio è tranquillo ma doman sarà tosta, saranno energetici, siamo eccitati domani».

FATTI SOCIETARI – «Noi siamo concentrati solo sul campo, siamo pronti».

SLAVIA – «Loro sono una grande squadra, partiamo domani 2-0, dobbiamo giocare meglio, se approcciamo con la mentalità giusta».

OBIETTIVI – «Siamo in questa posizione, possiamo arrivare secondi e arrivare fino in fondo all’Europa League. Se vinciamo tutte le partite sarà una buona stagione perchè sappiamo come andrà».

DIFESA – «Sappiamo che abbiamo attaccanti forti, quindi se difendiamo bene è più facile vincere, stiamo lavorando per migliorare la fase difensiva».