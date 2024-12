Tomori Milan, Fonseca si sbilancia: «Nuovo ruolo per lui? Vi spiego». Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico su un possibile nuovo ruolo di Tomori.

TOMORI TERZINO DESTRO – «E’ stata una scelta momentanea ma posso dire che ho già pensato di schierarlo lì. Per esempio il City a volte gioca con 4 difensori centrali nella linea difensiva. Tomori può fare quella posizione, il problema sta nelle dinamiche offensive. Difensivamente può farlo, è molto veloce. Offensivamente è più difficile incastrare Tomori in questa dinamica. Può però succedere in qualche partita».