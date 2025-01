Tomori Milan, l’annuncio di Conceicao sul suo futuro: sentenza netta. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha presentato la semifinale di Supercoppa Italiana di domani contro la Juve. Di seguito le sue parole su Tomori.

TOMORI – «Non ho parlato di mercato, non ho avuto neanche il tempo. Tomori fa parte del gruppo come tutti gli altri che sono a disposizione e questa è la cosa più importante per me».