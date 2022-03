Tomori Kalulu cassaforte Milan: sette tiri concessi nelle ultime quattro. Efficace incredibile per la nuova coppia centrale

Dopo aver subito il gol irregolare di Udogie in Milan-Udinese del 25 febbraio (tra l’altro sul terzino era in marcatura Romagnoli), il Milan ha messo il lucchetto alla porta di Maignan grazie alla premiata ditta Tomori-Kalulu.

Zero gol per Dzeko e Lautaro in Coppa Italia, zero per l’attacco atomico del Napoli, zero per l’Empoli di Pinamonti e Cutrone e zero per Joao Pedro e Pavoletti del Cagliari. Nelle quattro partite in cui il Milan ha difeso con la coppia Tomori-Kalulu le avversarie hanno tirato in porta appena sette volte. Lo scrive Tuttosport.