Tomori Juve, non ci sarà un Kalulu bis: «Il Milan è sommerso dagli insulti, non lo “svende”». La rivelazione di Viscogliosi

Viscogliosi a Juventusnews24 ha spiegato la situazione di Tomori, difensore del Milan accosatato anche alla Juve.

LE PAROLE – «No, su Tomori non ci sono conferme. La vedo poco percorribile, anche perché il Tomori dell’ultimo periodo non è un difensore e un giocatore da Juventus. Se dovesse tornare su un livello accettabile si potrebbe pure fare. Ma in questo momento il Milan, che è sommerso dagli insulti per la questione Kalulu, non penso che possa vendere, o eventualmente “svendere”, un altro giocatore che attualmente è centrale ad una diretta concorrente, una rivale storica».

