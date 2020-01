Niente Milan perJean Clair Todibo che ha scelto lo Schalke 04. Prestito secco fino a giugno che accontenta tutte le parti

Niente Milan per Jean Clair Todibo, centrale francese del Barcellona che è stato accostato più volte al Milan. Era stata intavolata una trattativa, con Massara volato in Spagna per chiudere l’affare circa 10 giorni fa. Sembrava tutto fatto, ma un dietrofront del giocatore ha bloccato tutto. Doveva essere un prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 20 milioni, ma Todibo non voleva lasciare i catalani in modo definitivo.

Acqua passata ormai, il difensore dovrebbe firmare con lo Schalke 04. Operazione di prestito secco fino a giugno senza riscatti e controriscatti. Un’operazione che accontenta tutti, il club tedesco che aveva bisogno di un rinforzo, il club catalano che tiene il controllo sul giocatore e Todibo, che non vuol perdere il treno Barcellona dato che Piqué è ormai sempre più verso fine carriera. Entro sera il francese dovrebbe firmare.

Il Milan che ha già prelevato Simon Kjaer dall’Atalanta è ancora alla ricerca di un altro centrale dopo la partenza di Mattia Caldara.