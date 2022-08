Tiago Pinto: «Scudetto? La Roma non è in corsa»

Tiago Pinto ha parlato a Dazn prima della sfida di questa sera tra la Juventus e la Roma. Le sue dichiarazioni sullo scudetto

Tiago Pinto ha parlato a DAZN prima di Juve Roma. Le sue dichiarazioni.

«Quando abbiamo preso mister Mourinho sapevamo chi stavamo prendendo. E’ una persona molto ambiziosa e il leader di questo progetto. Come abbiamo fatto la stagione scorsa siamo qua per migliorare ogni giorno. Quando c’è la possibilità di poter vincere noi ci siamo. Noi non dobbiamo aver paure di dire che siamo lontani che negli ultimi anni hanno lavorato per essere squadre da scudetto. La nostra preoccupazione non è pensare a cosa succederà a maggio, ma ogni giorno diventare più forti e capace di vincere le partite. Mourinho ogni giorno carica tutti intorno e siamo sulla strada giusta. E’ presto per parlare di scudetto».