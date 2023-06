Thuram volta le spalle al Milan e sceglie l’Inter: ha pesato questo aspetto nella sua scelta. Il retroscena

Nella giornata di ieri si è consumato il sorpasso dell’Inter ai danni del Milan per Marcus Thuram. Decisiva è stata la volontà dell’attaccante francese, che arriverà in Italia a parametro zero.

Come riportato dal Corriere della Sera, il blitz di Marotta è stato decisivo: non c’è una grande distanza tra l’offerta nerazzurra e la proposta rossonera (sarebbe stato il più pagato del Milan), ma decisivo è stato il progetto complessivo (Thuram prenderà il posto di Dzeko).