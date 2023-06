Thrige Andersen si racconta: le sensazioni dopo il rinnovo

È di oggi l’ufficialita del rinnovo di Sara Thrige Andersen con il Milan Femminile. Le sue sensazioni ai canali ufficiali del club

«Sono molto contenta dell’opportunità di restare, fin da quando sono arrivata ho sempre sperato ho sempre sperato di restare qui più a lungo possibile, sono molto contenta che questo si sia realizzato e non vedo l’ora delle prossime stagioni»

AMBIZIONI «In generale sono molto riconoscente per la vita quotidiana qui al Milan, a Milano e con le ragazze, abbiamo un grande potenziale e possiamo migliorare giorno dopo giorno e sono felice. Spero di essere titolare per il maggior numero di partite possibili, ho imparato tantissimo da quando sono qui e mi aspetto di crescere ancora di più, spero vada tutto per il meglio»

MOMENTO INDELEBILE: «La mia prima partita nelle qualificazioni di Champions League, una notte speciale, una partita speciale in cui ho indossato per la prima volta la maglia rossonera, un onore per me»