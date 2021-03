Thomas Nordhal, una lunga intervista rilasciata a Tuttosport nella quale si evince la grande passione per l’acquisto rossonero per eccellenza.

LA CULTURA DEL LAVORO- «Da quando Zlatan è tornato in italia chiede molto all’ambiente rossonero. Quando si vincono le partite poi è più facile avvicinare gli altri. A tal proposito vedrete che Aprile sarà un mese importante per il Milan e per il futuro di Ibrahimovic. Lui resta un grande giocatore, uno di quelli che gioca con passione, mette il cuore per il calcio e per la maglia rossonera. Scudetto? Troppi punti di distacco. Meglio puntare alla Champions. Comunque non è tutto fatto».