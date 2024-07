Thiaw Newcastle, il Milan frena: cosa serve per il via libera alla cessione del tedesco. Le ULTIME

Thiaw Newcastle, il Milan frena: cosa serve per il via libera dei rossoneri alla cessione del tedesco. Le ULTIME

Nelle ultime ore in Inghilterra si è rapidamente diffusa la voce di un possibile accordo tra Milan e Newcastle per il trasferimento in Premier League di Malick Thiaw.

Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport i rossoneri hanno prontamente frenato e ribadito che serviranno proposte da almeno 40 milioni di euro per far sì che l’affare possa andare effettivamente in porto. Le parti restano ora in attesa.