Thiaw Milan, Schröder: «È stata una decisione difficile» ￼

Rouven Schröder, direttore sportivo dello Schalke 04, ha parlato dell’addio di Thiaw, andato al Milan. Ecco le sue parole:

«È stata una decisione difficile per noi lasciare andare Malick. È un prodotto nostrano della Knappenschmiede, si è sviluppato molto bene negli ultimi anni e sarebbe stato una risorsa per la nostra squadra. Dobbiamo sempre considerare gli aspetti economici in tutte le decisioni, proprio come lo scorso inverno, quando ancora rifiutavamo un cambiamento. Le condizioni quadro ora sono diverse e finanziariamente così buone che ora abbiamo approvato il trasferimento»